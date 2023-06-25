Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Manisa’da bıçak ustaları yoğun mesai yaşarken, vatandaşları da merdiven altı bıçakçılara karşı uyardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla işleri artan bıçak bileyicileri en yoğun günlerini yaşıyor. Manisa merkezde belgeli olarak bu işi yapan 15 esnafın en büyük sorunu ise merdiven altı olarak tabir ettikleri ve sadece Kurban Bayramı’nda ortaya çıkan bıçak bileyicileri. Bıçak ustaları vatandaşları işin ehli kişilere gitmeleri konusunda uyardı.

Belgeli olarak bıçak bileme işini yapan Recep Adıgüzel, “Yaklaşık 5 yıldır bu mesleği yapıyorum. Vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirebilmeleri için onlara yardımcı oluyoruz. İşlerini kolaylaştırmak için işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız işlerini son güne bırakmasınlar. İş yerimiz Madeni Sanatkarlar Odası üyesidir. Garantili bıçak bileyliyoruz. Sokak arasında, bayram sonrası bulamayacakları kişilerde bıçaklarını bileyletmesinler, aynı ücrete garantili bileyliyoruz bıçakları” dedi.

Manisa’da 52 yıllık bıçak ustası olan Raşit Kanat da, “Bıçakları usta insanlara bileyletsinler, merdiven altındakilere bileyletmeyin. Hayvanın canı alınırken bıçağın keskin olması lazım. Bıçağın yenisi veya eskisi değil önemli olan keskinliğidir” diye konuştu.

Bıçak bileyletmeye gelen vatandaşlardan İsmail Çömen, “Kalabalığa kalmayalım istedik. Kalabalığa kaldığımızda bıçaklar iyi bileylenmiyor. Herkese de yaptırılmıyor. Bu arkadaşlar iyi ustalar sıra bulmak çok zor oluyor” dedi.

Manisa’nın en eski bıçak ustalarından olan Salih İlkan ise, “Hemen hemen 50 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bir ara ara verdim yaşlandık artık kurbandan kurbana geliyoruz. Vatandaşlar bıçaklarını bulaşık makinesine bırakmasın. Bıçakların hem çelikleri gidiyor hem de sapları gidiyor. Bileme konusunda ağzını yakmamaya dikkat ediyoruz. Ağzı yandığı zaman kesmiyor. Kurban keserken demire, kemiğe burmasınlar. Hayvanı kesileceği yerden kessinler. O zaman hiçbir zarar gelmez. Kesim sırasında kemiğe veya birbirine vururlarsa bıçağın ağzı dönüyor. Bilmedikleri yerde bileyletmesinler. Bıçakların ağzı yanıyor. Bıçakların çelikleri ölüyor. Ağızlarını kalın yapıyorlar bir de harita gibi oluyor bıçaklar biz burada düzeltirken çok zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bıçak ustalarından İbrahim Özceylan da, “Birkaç gün olmasına rağmen belli bir yoğunluk yaşanıyor bu işi son güne bırakmasınlar. Bunun haricinde bıçakları ehil olan usta olan kişilere bileyletsinler. Alacakları bıçaklarda da önce satıcıya sormaları ve bilindik markaları tercih etmelerini tavsiye ederiz” diye konuştu.

Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Erdinç Ödeker ise vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:

“Manisa Madeni Sanatkarlar Odası olarak Kurban Bayramı’nda bıçaklarını bize kayıtlı olan ve Manisa merkezde 15 bıçakçı olarak mesleklerinde kendilerini kanıtlamış üyelerimizde bıçakların bileyletilmesini istiyoruz. Bu sene Manisa merkezde Kurban Bayramı’nda bir durgunluk var. Piyasada gerekli olan verimin olmaması ve bıçak bileylemelerinin azınlıkta olduğunu görüyorum. Kendim de sobacı olarak mangal satıyorum. Mangal satışlarında da bir durgunluk var. Arkadaşlarımızın kalfalık, ustalık ve eğitici belgelerinin olması gerekiyor. Bıçakların yüzeysel olarak düzgün bileylenmesi ve kurbanda kesilecek olan hayvanlara eziyet çektirilmemesi gerekiyor.”