Nevşehir’de cami çıkışı kavgada bıçaklanan şahıs, 1 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avanos ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan olayda Metin Bostancı (62) ile E.K. (62) arasında teravih namazı çıkışı bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bıçaklanan Metin Bostancı evinde kendine pansuman yaparak olayı aile üyelerinden sakladı. Kavgada darbedilen E.K. de karakola giderek Bostancı’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine karakola getirilen Metin Bostancı ifadesinin ardından kanaması olduğu için sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. E.K. kasten yaralama suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık bir ay yaşam mücadelesi veren Metin Bostancı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Metin Bostancı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.