Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün gece saatlerinde bir grup genç kendi aralarında kavga etti. Bıçakla yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası kıskıvrak yakalanırken, bıçakla yaralanan genç saldırganlardan şikayetçi olmazken, şüpheliler serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Kaleiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki genç, Atatürk Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine laf attığı iddia edilen gençler, bir anda kavga tutuştu. Yaklaşık 6-7 kişilik grubun kendi aralarında kavga ettiği esnada 21 yaşındaki K.A., bacağından bıçaklandı. Genç, kanlar içerisinde yere yığılırken bıçakla yaralayan grup olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ambulans, bıçakla yaralanan K.A.’yı Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri bıçakla yaralayıp kaçan A.Ö. ve U.T.,’yi Kesedağı mevkiinde kıskıvrak yakalandı. Saldırganlar, bıçakla yaralanan K.A.’nın herhangi bir şikayeti olmadığından yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.