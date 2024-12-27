Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C., yanındaki bıçak ile Yasin D.’ye (46) saldırdı. Yasin D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, B.C. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C. de polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Yasin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin D., Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözaltına alınan B.C.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.