Antalya’da sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya’da sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutllar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu Bashır Alıgadzhıev (22) ile H.D.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.D.S., yanında bulunan bıçakla Bashır Alıgadzhıev’i sırtından defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bashır Alıgadzhıev’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Olay yerinden kaçan H.D.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Gözaltına alınan H.D.S.’nin ardından M.E.O., Ö.Ö., B.Y.S., Y.C.O. ve M.E.S.’de gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.