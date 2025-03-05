Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. ’Sağlıkta Şiddete Hayır’ diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

7-8 ay önce ameliyat ettiği hastası T.S. tarafından dün öğle saatlerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Burak Yürük, yaptığı yazılı açıklamada, "Şahıs benim 7-8 ay önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiğim bir hastaydı. Ameliyat sonrasında, taburculuk sonrasında belirli aralıklarla kontrole geliyordu, sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü, öğle arasındaydım ve odada tek başıma hasta sonuçlarına bakıyordum. Bir anda poliklinik odama geldi, ‘Bu işler boş işler, emanetimi geri ver’ dedi ve ardından doğrudan bana saldırdı. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş ve orada da ’Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor’ gibi şeyler dile getirmiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bizler insanlara şifa dağıtmak için buradayız. Bir doktor olarak tek amacım, hastalarımı iyileştirmek. Ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca, mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. "Sağlıkta Şiddete Hayır" diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Beni ziyaret ederek veya arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dr. Burak Yürük’ün evde istirahate geçtiği belirtildi.