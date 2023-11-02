Afyonkarahisar’da bıçakladıkları şahsı sopalarla darp eden 4 şahıs jandarma tarafından yakalanırken, ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., ile aralarında husumet bulunan D.K, R.K, Y.K. ile R.K., arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Olayda, Y.K, yanında bulundurduğu bıçakla, H.K’yi kalçasından bıçaklayıp ardından diğer arkadaşları ile sopalarla darp etti. Olay, sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılırken, D.K, R.K, Y.K. ile R.K., ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.