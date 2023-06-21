Denizli’de 2 çocuğunun annesini başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığı için boynundan ve göğsünden bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldüren katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi’nde 24 Ocak 2023 tarihinde bir apartmanda meydana gelen olayda; bir süredir işsiz olan Sinan Uygun (41), tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan tekstil işçisi eşi Ummuhan Zerrin Uygun’u (38) boynundan ve göğsünden bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldürdü. Katil ardından sığındığı berber dükkanında gözaltına alınarak tutuklanırken, verdiği ifadede de karısını başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığını ve kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Katil hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle hazırlanan iddianamenin ardından Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü. Duruşmada avukatlar, sanık Sinan Uygun, 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları hazır bulundu.

Katil mahkemede verdiği ifadede eşinin daha önce konuştuğu bir erkekle tekrar ilişki yaşamaya başladığını, bunu gördükten sonra boşanma kararı aldıklarını ve olay geçeside alkol aldıktan sonra öfkelenip cinayeti işlediğini söyledi.

Ölen kadının gönül ilişkisi yaşayan sevgilisi de mahkemede 5 yıldır beraber olduklarını belirtti. Ardından hakim mahkemeyi dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.