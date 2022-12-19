Bursa’da bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki 2 aracın lastiklerini patlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Jandarma ekipleri, kaçak avcıların kullandığı bin 50 metrelik ağı ele geçirdi Jandarma ekipleri, kaçak avcıların kullandığı bin 50 metrelik ağı ele geçirdi

Bursa’da bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki 2 aracın lastiklerini patlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla 2 aracın lastiğini patlattı. Şahıs, ardından elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bölge sakinleri bu tür başka olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.