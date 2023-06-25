Kayseri’de Kurban Bayramı öncesi Yöresel Ürünler Fuarı’nda stant açan bıçakçı Adnan Karamahmutoğlu, vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Vatandaşlar hareketli olan yerlerden bıçaklarını alsın” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda Yöresel Ürünler Fuarı’na Kurban Bayram’ı öncesi stant açan Sürmene bıçakçısı Adnan Karamahmutoğlu vatandaşlara bıçak seçimi konusunda bilgiler verdi. Üzerinde Sürmene yazan her bıçağın Sürmene bıçağı olmadığını söyleyen Karamahmutoğlu, “Kurban Bayramı’ndan evvel Yöresel Ürünler Fuarı’ndayız. Kurban bıçaklarımızın hepsi kendi el emeğimiz. 14 yıldır da buraya geliyorum. Kurban bıçaklarında Sürmene yazıyor ama hepsi Sürmene değildir. Sürmene bıçağında bileme izi olmayacak. Bu bıçakların sapı kırılmaz. Biz bunu kendi el emeğimizle yaparız ve balık yağının da suyunu veririz. Onun için bizim bıçağımız hem iyi keser hem de uzun ömürlü olur. İyi bir kurban bıçağı 300 TL’dir. Piyasada 50-100 TL’ye bıçak var ama kurbanı kesmez. Bu bıçak ile ömür boyu kurbanı kesebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Vatandaşları sokaktaki bıçakları almamaları yönünde uyaran Mahmutoğlu, “Sokaktaki Sürmene bıçakları gerçek değildir. Bildikleri yerlerden alsınlar. Böyle fuarlardan ya da Trabzon’a geldiklerinde Sürmene’den, hareketli olan yerlerden bıçaklarını alsınlar. Aksi takdirde caminin önünde satılan, kahvehanenin önünde satılan bıçaklar asla Sürmene bıçağı olmaz. 3 çeşit kurban bıçağı var. Biri kurbanı keser, biri soyar, biri de eti kemikten sıyırmak için bunun 3’ü içinde bıçaklar farklıdır. Ancak bazı vatandaşlarımızda tek bıçakla bu 3’ünü de halledebilir. Bizde bıçaklar 300’den başlıyor, 500’e kadar bıçak var. Biz bıçak bilerken asla iz yapmayız. Ancak sokaktaki arkadaşlarımızız hiçbiri bileyici değil. Aldığın 300 TL’lik bıçağın değeri 50 TL’ye düşer. Bizim bileme ücretimiz 15 TL” ifadelerini kullandı.