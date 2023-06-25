Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin iş yerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 64 yıllık bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin bayram mesaisi başladı. Hafta tatili olmasına rağmen bıçak ustası Çeşmeci, bayram sabahına bıçakları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yarım asrı aşkındır bu mesleği icra eden bıçak ustası Çeşmeci, müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Yıllarca dedesi ve babasının yanında bu işi öğrenen Çeşmeci , “Bıçak bileme fiyatları bıçağın ebadına göre değişiklik gösteriyor" dedi.

Vatandaşları kurban kesimi öncesinde bıçağı kontrol etmeleri konusunda uyaran Çeşmeci, “Kesim öncesi bıçaklarınızı muhakkak kontrol ettirin” dedi. Kesim sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bıçağın ucunun açık olması gerektiğini kaydeden Usta Çeşmeci, bıçağı usta bir bıçakçıya biletmeleri ve son güne bırakmamaları konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulundu.