Antalya’da su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen Müren balığını dondurulmuş hamsiyle besledi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Antalya’da su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen Müren balığını dondurulmuş hamsiyle besledi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Su altı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda Müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, yanında getirdiği 3 tane dondurulmuş hamsi balığını eliyle Müren balığına verdi. Saldırganlığı ve keskin dişleriyle bilinen Müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek hamsileri yedi.

O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.