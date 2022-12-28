Tokat’ın Turhal ilçesi Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’nde biberonla beslenen buzağılara bebek gibi büyük bir özenle bakılıyor.

Tokat’ın Turhal ilçesi Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’nde biberonla beslenen buzağılara bebek gibi büyük bir özenle bakılıyor.

DİMES’in Tokat’ta yer alan yatırımları arasında, üretim tesislerinin yanı sıra kendi alanında Türkiye’nin ilk özel sektör kamu ortaklığı olan Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi de yer alıyor. Yaklaşık bin 700 büyükbaş hayvanın bulunduğu işletmede dünyaya gelen buzağılar özel bölmelere alınıyor. Kendilerine özel kulübelerde kalan buzağılar yemin yanı sıra 12 saat ara ile kilolarına göre sütle besleniyor. Biberonla beslenen buzağılar sevimli halleri ile renkli görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 70 gün özel bölmelerde bakılan buzağılar, 10-15 buzağının olduğu büyük kulübelere alınıyor. Burada geçirdikleri bir ayın ardından da genç hayvan ağıllarına aktarılıyor.

Veteriner Hekim Oğuzhan Bulut, bireysel bölmelerde buzağılara çocuk gibi bakıldığını söyledi. Buzağı hanede buzağıların bakım, besleme ve kontrollerinin yapıldığını belirten Bulut, “Buzağılarla bu bölümde çocuk gibi şefkatli olarak ilgileniliyor. Anneden alınan sütler buzağılara belirli zaman dilimlerinde veriliyor. Beslenme saati gelen buzağılar heyecanla süt verilmesini bekliyor” dedi.