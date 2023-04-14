Manavgat’ta ikamet eden Ahmet Felek isimli vatandaş, Karaman’dan alıp Manavgat’a getirdiği 2 aylık kuzuları biberonla besliyor. Felek’in boş zamanlarında evinin yakınındaki parka götürdüğü 2 yavru kuzu, parktaki çocuklar başta olmak üzere herkesin sevgilisi haline geldi.

Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Ahmet Felek, 2 aylık yavru kuzularıyla parka çıkıp gezip dolaşıyor. Yavru kuzular parkta başta çocuklar olmak üzere herkesin sevgilisi haline geldi.

Turizm sektöründe taşımacılık yaptığını belirten Ahmet Felek, “Karaman’a müşteri götürdüm. Müşteri götürdüğüm yerde bu iki yavruyu gördüm. Kuzuları çok sevdiğim için bu iki kuzuyu bana verip veremeyeceklerini sordum. Kuzuların annesinin hasta olması nedeniyle kuzulara bakmadığını, eğer bakabileceksem bana verebileceklerini söylediler. Bakacağımı söyleyince verdiler. Manavgat’a getirdiğimde 1 aylıktılar. 1 aydır her şeyleriyle ilgileniyorum. Evimizde bakıyoruz. İlk başta biberonla süt veriyordum. Süt pahalı gelince bir arkadaşımın önerisiyle süt tozu alıp sulandırıp vermeye başladım. Yeni yeni ot yemeye başladılar. Hava iyi olduğunda evden çıkıp buraya parka geliyor ve burada vakit geçiriyoruz” dedi.