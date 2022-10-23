Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bereketli topraklarda yetişen tarım ürünlerinde hasat telaşında sona geliniyor. Özellikle biberiye olarak tabir edilen turşuluk ve kurutmalık acı biber, kapya biber, kornişon salatalık ve domates gibi ürünlerde sezonun son hasatları gerçekleştiriliyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bereketli topraklarda yetişen tarım ürünlerinde hasat telaşında sona geliniyor. Özellikle biberiye olarak tabir edilen turşuluk ve kurutmalık acı biber, kapya biber, kornişon salatalık ve domates gibi ürünlerde sezonun son hasatları gerçekleştiriliyor.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan göletle birlikte özellikle Yaylabayır Mahallesi’nde turşuluk biberiye üretiminde de verim arttı. Verimin bol ve fiyatların yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürdü. Üretimin bol olmasının yanı sıra Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tarımsal kalkınma projeleri de çiftçiye desten sağlıyor. Jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisinde üretilen ürünler katma değeri yüksek hale getirilerek çiftçinin malını satamama riskini ortadan kaldırıyor.

Toprağın bereketli olduğunu, 4 dönüm dikimde ortalama 7-8 ton biber alacaklarını belirten Ayşe Uygur, “4 dönüm biberiye ektim. 5-6 ton biberiye aldım. Daha da haşatımız devam ediyor. Allah bereket versin toprağımız bereketli. Hepsini kaldırırız. Göletimiz olmasa tabii ki bunlar bu kadar bereketli olmazdı” dedi.

Fabrikasyon hiçbir şeye ihtiyaç duymadıklarını, ihtiyaçlarını da çoğunlukla kendi mahsullerinden karşıladıklarını söyleyen Sabriye Erboğa ise “Fabrikalarımız yok köy yerinde toprağımız verimli toprak. Salatalığımız ayrı yetişiyor, biberimiz ayrı yetişiyor, buğdayımız ayrı yetişiyor, fasülyemiz ayrı yetişiyor. Her şeyimizi kendimiz kaldırıyoruz. Sadece yağımız şekerimiz satın alınıyor. Köy yerinde yaşayıp dururuz işte. Verimli toprağımız olduğu için Allah’a çok şükür kornişon turşuluk biber de bizim toprağımız verimli olduğu için en güzel mükemmel turşuluk bizim memlekette yetişiyor. Onun dışında para yapmasını daha çok istiyoruz. Paramız azıcık noksan geliyor ama onun üstünü de devletimiz tamamlarsa daha iyi olacak Allah’ın izniyle” dedi.

Çiftçinin ürettiği ürünler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor

Son yıllarda doğal ve kurutulmuş ürünlere talebin artması ile birlikte Sındırgılı çiftçilerin ürettiği birçok üründe Sındırgı Belediyesi Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve tesisinde jeotermal enerji kullanılarak kurutuluyor, ekonomik değeri yüksek ürünler halinde satışa sunuluyor. Tesis sayesinde öncelikli olarak Sındırgı bölgesinde yetişen ürünler tercih ediliyor. Çiftçilere katkı sağlamak adına kurulan tesis farklı ürün kategorisinde de üretimi arttırmış durumda.

Gıda mühendisi Esra Aydın, “Şu an tesisimizde Yaylabayır Mahallesi çiftçilerinden destek amaçlı aldığımız biberiyeleri çiftçilerimize üretilen ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Biberiyeyi yaklaşık 20-22 saat aralığında kurutma yapıyoruz. Yaş üründen ziyade günümüzde daha çok kuru meyve tercih ediliyor. Besin değerleri de kuru meyvelerin daha yüksek. İlçemizdeki çiftçilerimize destek amaçlı ürettikleri ürünleri almaya devam edeceğiz” dedi.