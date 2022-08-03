Mersin’in Silifke ilçesinde her yıl ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılan kırmızı biber, kadınların elinde binbir zahmetle salçaya dönüştürülerek yemeklere lezzet katıyor. 5 kilosu bu yıl 500 liradan satılması beklenen biber salçası, büyük uğraşlar sonucunda sofralara ulaşıyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde her yıl ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılan kırmızı biber, kadınların elinde binbir zahmetle salçaya dönüştürülerek yemeklere lezzet katıyor. 5 kilosu bu yıl 500 liradan satılması beklenen biber salçası, büyük uğraşlar sonucunda sofralara ulaşıyor.

Türk mutfağında yemeklere rengi ve aromasıyla farklı lezzet katan biber salçası, Silifke’de büyük zahmetlerle toplanan kırmızı biberlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle hazırlanıyor. Her yıl ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılan kırmızı biber, ev hanımlarının elinde imece usulü salçaya dönüşüyor. Evlerinin avlusunda satın aldıkları ya da tarladan topladıkları biberi yıkayarak temizleyen kadınlar, biberleri makinelerde çektiriyor. Çekilen biberler daha sonra evlerin damlarında ya da güneş alan açık bir bölgede geniş tepsilere dökülerek, üzeri toz ve haşereye karşı bezle örtülüyor. Güneş altında kurumaya bırakılan ve günde birkaç kez kaşıkla karıştırılan biber, salça kıvamını aldıktan sonra zeytinyağı ve tuz ile yoğrulup kavanozlara konularak serin yerde saklanıyor.

Silifke’de 4 dönüm biber tarlasından 7 ton ürün beklediklerini belirten Hasan Sıyrık, “Silifke’de 4 dönüm tarlamdan 7 ton ürün bekliyorum. Tarlada kilosunu 7 ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Bunun çoğunu toplayıp satıyoruz. Geri kalanını salça yapıp satıyoruz. Silifke’de yaklaşık 50 dönümde biber üretimi yapılıyor. Girdi maliyeti yüksek, zahmetli bir iş olduğu için sofraya gelinceye kadar bu yıl 5 kilosunun 500 liradan satılacağını tahmin ediyoruz” dedi.