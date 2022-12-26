Bi’ Fikrim Var beyaz eşya teknolojileri yarışmasında sona gelindi. Lise öğrencilerinin katıldığı ve yenilikçi projelerin jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada kazanan 505 takımı oldu. Kazanan ekip BSH’de staj imkânı yakalarken, bugüne kadar yarışmada yer alan tüm takımlar yetkin jüri rehberliğinde ve teknoloji ekosisteminde fikirlerini ivmelendirme fırsatı yakaladı.

Bi’ Fikrim Var beyaz eşya teknolojileri yarışmasında sona gelindi. Lise öğrencilerinin katıldığı ve yenilikçi projelerin jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada kazanan 505 takımı oldu. Kazanan ekip BSH’de staj imkânı yakalarken, bugüne kadar yarışmada yer alan tüm takımlar yetkin jüri rehberliğinde ve teknoloji ekosisteminde fikirlerini ivmelendirme fırsatı yakaladı.

BSH Türkiye’nin, 2017’de Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği Makers of Tomorrow Projesinin devamı niteliğindeki Bi’ Fikrim Var beyaz eşya fikir yarışmasında final gerçekleşti. Daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan lise öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleme amacıyla gerçekleşen yarışma, haftalara yayılan bir atölye programıyla tamamlandı.

Gençlerden yoğun ilgi gören programda yüzlerce başvuru arasından ilk jüri değerlendirmesinde finale kalan 7 takım, katıldıkları kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerinin ardından, kendilerine sağlanan malzemelerle projelerinin prototiplerini oluşturdu. Finalde yaptıkları sunumlarla jüriyi projelerinin özgünlüğü, üreticiliği, uygulanabilirliği ve günümüz teknolojilerine uyumuyla en fazla etkileyen projeler belirlendi.

Gençlerin üreticiliklerinin yanı sıra ortaya koydukları etkili çözümlerle de jüriyi seçim yapmakta zorladığı yarışta kazanan takım ‘Eşya Dedektörü Projesi’ ile Eren Yıldırım, Kutsal Akın, Yağız Engin, Arda Sönmez ve Ahmet Kamçıcı’dan oluşan 505 takımı oldu. ‘Elektrik Kesintisi Projesi’ ile Emirhan Tapar, Muhammed Gümüş, Rana Boz, Yunus Emre Ağraş ve Sertuğ Vural’dan oluşan Root takımı ve ‘EEG Cihazı ile Beyaz Eşya Kontrolü Projesi’ ile Yusuf İslam İriş, Coşkun Erdoğan, Sefa Bektaş, Mücahit Yolcu Acar ve Emre Yıldız’dan oluşan İris takımı ikinciliği paylaştı. ‘Akıllı Sıcaklık Projesi’ ile Batuhan Tekmen, Ertan Ali Okumuş, Eren Toker ve Taylan Aşer’den oluşan Beet takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Birinci olan takım BSH Türkiye’de staj yapma hakkı kazanırken, finale kalan tüm takımlar 23-27 Ocak 2023 tarihlerinde Makers Lab’da gerçekleştirilecek yüz yüze kodlama kampına katılacak.

Takımlara rehberlik eden jüri üyeleri

Yarışmada finale kalan projeleri, alanında yetkin isimlerden oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Jüride BSH Türkiye üst düzey yöneticileri, Kodluyoruz Derneği ekibi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında deneyimli gazetecilerin yanı sıra akademisyenler Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Levent Çolak yer aldı.

İlk üçe giren projelerin detayları şöyle:

505 / Eşya Dedektörü Projesi: Proje ile kıyafetlerde unutulan metal, toka, madeni para gibi metal parçaların çamaşır makinesine zarar vermesinin önüne geçmek üzere kazan kısmına yerleştirilecek sensörler ile çamaşır yerleştirme aşamasında cihazın uyarı vermesi sağlanıyor. Metal ya da elektronik cihaz (telefon, kulaklık vb.) algılandığı takdirde makine bir uyarı veriyor ve çalışmaya başlamıyor.

Root / Elektrik Kesintisi Projesi: Çamaşır makinesinde sürtünme ile ortaya çıkan kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve aküye aktarılmasıyla elektrik kesildiğinde de makinenin çalışmaya devam etmesi sağlanıyor. Ayrıca, aküde depolanan kinetik enerji sayesinde enerji tasarrufu elde ediliyor.

İris / EEG Cihazı ile Beyaz Eşya Kontrolü Projesi: Beyindeki ritmik elektriksel potansiyelleri zihinsel harekete dönüştüren EEG cihazı aracılığıyla beyaz eşyaların kontrol edilmesi sağlanırken, enerji tasarrufuna ve kullanıcı güvenliğine fayda sağlanıyor.

Beet / Akıllı Sıcaklık Projesi: Buzdolabı motorunun, cihazın üst kısmına alınmasıyla motorda üretilen ısının bir bölmeye yayılması ve burada sıcak bir depolama alanı oluşturulması ile fazla enerji harcamadan hem sıcak hem soğuk yemeklerin depolanması sağlanıyor. Ayrıca, buzluktan çıkan ürünleri eritirken oluşan su filtrelenerek su tasarrufuna katkı yapılıyor.

Yarışma yeni etaplarla devam edecek

Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Bi’ Fikrim Var programı kapsamında ülke çapında gençler yenilikçi projelerini yerli ve global jüri üyelerinin beğenisine sunacak.