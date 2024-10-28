TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Onvo Büyükçekmece’yi 60-77’lik skorla yenmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi C Grubu 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Beylikdüzü Spor Salonu’ndaki maça Ata Arda Gül, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Kerem ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına Efe Postel, Enes Akman ve Berkay Gönül ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikaya 10-11 önde girerken; Efe Postel, Yücel Çağın Başaran, Poyraz Paşaoğlu ve Emirhan Serbest’in sayılarıyla ilk periyot 12-18 sonuçlandı.

İkinci periyoda da Yücel Çağın Başaran’ın üçlüğüyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Berkay Gönül ve Ata Arda Gül’ün basketleriyle farkı çift hanelere çıkardı: 15-27. Berkay Gönül’ün skor katkısıyla farkı arttıran (15-36) konuk takım, Poyraz Paşaoğlu’nun basketi sonrası Kerem Çorumlular ve Kerem Yaldız’ın sayılarıyla soyunma odasına 21-40 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun başında rakip sayılarına Kerem Yaldız ve Berkay Gönül ile karşılık veren TOFAŞ, Yücel Çağın Başaran ve Efe Postel’in üçlükleriyle 26. dakikada durumu 33-55 yaparken; Efe Postel, Emirhan Serbest ve Kerem Çorumlular’ın elinden skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım son çeyreğe 20 sayılık farkla önde girdi: 41-61.

Dördüncü periyoda Emirhan Tohma’nın üçlüğüyle başlayan ve üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışan Büyükçekmece, bitime 3 dakika kala skoru 55-68 yaparken; son bölümde Ata Arda Gül-Poyraz Paşaoğlu ikilisinin elinden sayılar bulan TOFAŞ parkeden 60-77 galip ayrıldı.

Büyükçekmece deplasmanında TOFAŞ’ta Berkay Gönül ve Efe Postel 13’er sayıyla oynarken; Kerem Yaldız ve Yücel Çağın Başaran 10’ar sayı kaydetti.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 3. haftasında 4 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.