Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Rakibine evinde 17 sayı farkla 45-62 mağlup olan Melikgazi Kayseri Basketbol 3 maç sonra kaybetti.
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Rakibine evinde 17 sayı farkla 45-62 mağlup olan Melikgazi Kayseri Basketbol 3 maç sonra kaybetti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Anıl Veziroğlu xx, Fatih Kurt xx, Sait Nedim Çelik xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli x (2), Aslıhan Kaçar x (2), Kayra Fakı xx (8), Kiraz Keleş xx (6), İlayda Derman xx (4), Zeynep Duru Acar xx (12), Candan Eylül Dikmen xx (11), Esma Eyşan Göksu x, Goncagül Kavak x, Rümeysa Gaygısız x, Irmak Avcu x
Fenerbahçe: Cansın Erbaş x (2), Kübra Yaylacı xx (10), Irmak Alkaya x, Emine Şevval Batal x, Yağmur Cangüven xxx (19), Simanur Coşkun x (2), Zeynep Naz Töremiş xx (8), Elifnaz Aldemir x, Sudenur Akarpa xx (10), Tuana Ayşegül Vural xx (3), Helin Gökçe x, Dilay Usta xx (8)
Periyotlar:
1.Periyot:4-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre:22-26 (Fenerbahçe lehine)
3.Periyot:36-43 (Fenerbahçe lehine)
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