Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Rakibine evinde 17 sayı farkla 45-62 mağlup olan Melikgazi Kayseri Basketbol 3 maç sonra kaybetti.

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