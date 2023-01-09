Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ecogreen Merkezefendi Belediyesi’ni 30 sayı farkla 80-50 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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