Muğla’da bir alışveriş merkezinde aralarında tartışma yaşanan Ümit Özlü’yü beyzbol sopası ile öldüren Mehmet Korkmaz’ın, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Olay, 25 Ocak 2024 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet Korkmaz ve Ümit Özlü’nün arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Korkmaz, elindeki beyzbol sopasıyla 49 yaşındaki Özlü’yü darp etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Özlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ise adliyeye sevk edilmesinin ardından ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Milas Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, müşteki ve şüphelilerin hem kollukta, hem de savcılıktaki ifadelerine yer verildi.

"Kız arkadaşıma hitaben ’sen kimsin lan’ diyerek küfretti, onun üzerine yürüdü"

Şüpheli Mehmet Korkmaz, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan beyanında, "Benim kız arkadaşım C.K. isimli kişi AVM’de bir mağazada çalışmaktadır. Ben de 25 Mart 2024 günü saat 21.00-21.30 sularında kendisine haber vermeden AVM’nin önündeki eski elektrikli araç şarj istasyonunun önüne aracımı park ettim. Camımı açtım. Tek başımaydım. Kız arkadaşıma fotoğraf atarak AVM’de olduğumu belirttim. Yaptığım yazışmalar da dosya içerisindedir. Yaklaşık 10 dk sonra gri bir araç ile 1 bayan, 2 erkek olacak biçimde yan tarafıma yanaştılar. Ben içerisinde sadece Ümit Özlü’yü tanıyordum. Ümit Özlü arabanın arka tarafında oturuyordu, diğer erkek sürüyor, bayan da onun yanında oturuyordu. Ümit arabadan aşağı indi. Araçlarımızın arasında kaldırılabilir bir duba vardı, onu kaldırarak aracın bagajına attı. Ben de kendisine, ’abi neden bu dubayı alıyorsun, buranın malı’ dedim. ’Sen kimsin’ deyip küfredince ben de, ’abi ben Ömer Korkmaz’ın oğluyum, beni tanımadın mı’ dedim. Aracımın kapısını açtı, ’arabadan in, git şuradan bana 5-6 tane bira al gel’ dedi. ’Abi kız arkadaşımı bekliyorum, gidemem’ dedim. O da sağ veya sol tarafı olduğunu hatırlamıyorum fakat üzerindeki tişörtü hafif kaldırarak, ’seni deşerim’ dedi. Diğer araç şöförü ise araçtan indi, yanıma gelerek ’hayırdır’ dedi. O esnada kız arkadaşım olay yerine geldi. Ümit ile benim aramıza geldi. Bunun üzerine Ümit kız arkadaşıma hitaben, ’sen kimsin lan’ diyerek küfür etti, onun üzerine yürüdü. Daha sonra bana dönerek küfretti. Devamında, ’benim canımı sıkmayın, arabaya binin’ diyerek küfretti. Ben kız arkadaşımın arabaya binmesi ile olay yerinden uzaklaştım" dedi.

"Sopayı çıkarıp sağ elimle sopayı tutup, sol omzuna vurduğumu hatırlıyorum"

Korkmaz, beyanının devamında, "Kız arkadaşımla ben araçtan çıktık. Ben araçtan çıkarken, daha önceden araç içerisinde bulunan ve bana ait olan sopayı sağ arka tarafıma pantolon içerisine sıkıştırarak üzerine tişörtümü kapattım. Amacım herhangi bir saldırıya karşı kendimi ve kız arkadaşımı savunmaktı. Sonra yürüyerek kız arkadaşımı bıraktım. Lavaboya gitmek üzere, oraya yakın giriş kapısından başka biri işletmenin ana giriş kapısına doğru ilerledim. Karşımdan Ümit elinde poşet ile geliyordu. Bana hitaben, ’ben sana buradan git demedim mi’ deyip küfretti. Bana doğru yönelerek sol tarafıma doğru tokat atmaya çalıştı. Sarhoş olduğunu fark ettim, yalpaladı. Sopayı çıkarıp sağ elimle sopayı tutup sol omzuna vurduğumu hatırlıyorum. Sol omzuna hedef almıştım. Sopayı çok da sert vurmadım. Fakat havanın yağmurlu olmasından dolayı ayağı kayarak geriye doğru düştü, geriye doğru düşmesinin sebebi sopayı göğüs ve omuz kısmı arasına vurduğumdan da olabilir. Vurduğum sopanın şiddeti çok şiddetli olmasa da düşürebilecek seviyede bir darbe olabilir. Düşerken sol omzunun üstüne düştü. Kafasının arka tarafını kaldırım olarak bulunan mermere vurduğunu gördüm. Elimde sopa varken ve Ümit yere düştükten sonra ’sen benim anama, bacıma, sevgilime nasıl küfredersin’ dedim. Ben kesinlikle ikinci bir hamle yapmadım. 10 saniye kadar orada bekledim. Devamında elimdeki sopayla birlikte aracıma bindim. Ben tanıkların aleyhime söylemlerini kabul etmiyorum. Ben Ümit’e karşı öldürmek kastıyla hareket etmedim. Bu yüzden bu suçlamayı kabul etmiyorum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüphelinin sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep edildi.

Sanık 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı

Duruşmanın 3. celsesi, Milas Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Müşteki Fatma Özlü, müşteki Selma Özlü, Av. Sinan Duran ve Av. Ferdi Çelebi’nin esas hakkındaki beyanları SEGBİS vasıtası ile alındı. Sanıktan esas hakkındaki savunması ve cumhuriyet savcısı mütalaasına karşı diyecekleri soruldu. Sanığın avukatı Cem Duman’ın esas hakkındaki savunması SEGBİS vasıtası ile alındı.

"Maktule tek bir darbeden ibaret"

Duruşmada savunma yapan ağır ceza avukatı Cem Duman, "Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkil sanığın maktüle yönelik eylemi tek bir darbeden ibaret olup, hedef belirlemeden maktulün omzuna doğru yönelmiş bir harekettir. Şu halde, müvekkilin öldürme kastı ile hareket etmediği ve maktulle şüphelinin geçmişe yönelik bir husumetlerinin de bulunmaması dikkate alındığında, müvekkil hakkında kasten öldürme suçu nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Tüm bu nedenler ve dosya kapsamında tarafımızca sunulan beyan ve itirazlar doğrultusunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi de göz önünde bulundurularak müvekkilin beraatine karar verilmesini, aksi takdirde lehe olan TCK hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Beyanların alınması ve dosyanın incelenmesinin ardından mahkeme heyeti alınan kararı bildirdi. Heyet, sanık Mehmet Korkmaz’ın üzerine atılı ve yargılama sırasında vasfı değişen ’kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçunu işlediği sabit görüldüğünden 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediği anlaşılan cezasında 1/4 oranında indirim yapılarak 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirim yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkında başkaca yasal veya takdiri indirim/arttırım yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.