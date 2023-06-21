Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Kayseri Atletikspor’dan pasör çaprazı Beyza Dursun’u kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig ekiplerinden Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, dış transferde 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor’dan Beyza Dursun’u transfer etti. Kayseri Atletikspor Kulübü alt yapısından yetişen ve yıllarca mavi beyazlı formayı giyen Beyaz Dursun, 2023-2024 sezonunda Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde forma giyecek. 1998 doğumlu başarılı oyuncu yeni takımı Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nen yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2023-2024 sezonunda Kayseri Atletikspor’dan Beyza Dursun ile anlaşmaya vardı. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.