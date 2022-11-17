Hakkari’de Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) üyeleri, Şemdinli sınırlarında bulunan Beyyurdu Barajı’nın çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkari’de Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) üyeleri, Şemdinli sınırlarında bulunan Beyyurdu Barajı’nın çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 20 kişilik grup, Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Beyyurdu Barajı’nın etrafında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her hafta başka güzellikleri tanıttıklarını belirten YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Dernek üyeleri olarak Yüksekova ve Şemdinli arasında kalan Beyyurdu Barajı’na doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Beyyurdu Barajı, doğal güzellikleri ve sonbaharın en güzel renkleri ile bize görsel şölen sunuyor. Bu sene geç vakitte gelmemize rağmen güzel bir atmosfer ile yeşil ve sarı tonların bir arada bulunduğu görsel çekimler yakaladık. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekir” dedi.

Güzel bir günde doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten dernek üyesi İslam Gürdal, “Uzun zamandan beridir Beyyurdu Barajı’nın ismini duyuyordum. 15 kişilik bir ekiple ilk defa görme fırsatım oldu. Karadeniz’i aratmayan güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu güzel doğal güzellikleri fotoğrafladık. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum. Biz büyük bir keyif aldık, inanıyorum ki gelenler de keyif alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Babasıyla doğa yürüyüşüne katıldığını belirten Derman Tekirdağ ise, “Bugün babamla beraber Beyyurdu Barajı’nın çevresinde doğa yürüyüşü yaptık. Çok güzel bir hava var. Barajın suyu çok güzel. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Buralar doğasıyla harika bir yer diyebilirim” şeklinde konuştu.