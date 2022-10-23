Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı yayla yollarının yanı sıra Mezra, Taşkıran, Çığlıca köylerinin bozuk olan yollarını iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği bozuk yolları yapmaya çalışıyor. Aralıksız çalışan ekipler kış gelmeden yolların tamamını bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kaymakam Kemal Ülkü çalışmalar hakkında, "İlçemize bağlı grup köy yollarımız bozuk olması nedeniyle bize gelen dilekçeler sonrası yollarımızı kış gelmeden düzeltme kararı aldık. Bozuk yolların malzemeyle doldurulup silindirlerle sıkıştırılması için ekiplerimiz çalışma başlattı. Çalışmalarımız mezra grup köy yolunda bitti. İnşallah ilk baharda birkaç köyümüzün yolu için asfaltlama yapımı için ihaleye gidilecek. Devletimiz inşallah ilçemizin genelinde bozuk yolları bırakmayacaktır" dedi.