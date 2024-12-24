Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay tanıtım ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, Şube Müdürleri Nihat Aydemir ve Beritan Özer ile birlikte, Beytüşşebap Yeşilay Temsilcisi Serdar Gökçe’nin katılımıyla Mezra Köyü’nde bir tanıtım semineri gerçekleştirildi. Seminer Mezra İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’nde öğrencilere Yeşilay’ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü Mesut Özdemir de şube müdürleriyle birlikte Mezra köyü ve Çığlıca köyündeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yönelik etkinliklere katıldı. Ziyaretler sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler ve kaynak kitaplar dağıtıldı. Bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici seminerler ise öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bu tür etkinliklerin bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturması ve öğrencilerimizin geleceğine katkı sağlaması hedefleniyor.