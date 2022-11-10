Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay ilk defa seminer verdi. Kurum amirlerinin yanı sıra; öğretmen ve öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklarla ilgili seminer verildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay ilk defa seminer verdi. Kurum amirlerinin yanı sıra; öğretmen ve öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklarla ilgili seminer verildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, YEDAM uzmanları ve ilçe temsilcisi Serdar Gökçe yetişkinlere yönelik Yeşilay adı altında zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplum bilincini arttırmak amacıyla kurum amirleri ve öğretmen ile öğrencilere yönelik seminer verildi. Seminer sonrası konuşan Şube Başkanı Çağın, "Beytüşşebap ilçesi kırsal bölgede olduğu için bir çok olanaktan mahrum kalmış, Yeşilay olarak farkındalık eğitimleri veriyoruz. Beytüşşebap’ta güzel tepkiler aldık. Temennimiz odur ki güzel bir derece elde edeceğiz. İnşallah çok güzel olacak’’ dedi.