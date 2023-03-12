Bunlar da ilginizi çekebilir

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber ilk bahar aylarında hazırlık yapan köylüler domates,biber,salatalık ve patlıcan tohumlarını toprakla buluşturdu. ilk bahar aylarında küçük seralar yaparak sebze tohumlarını viyollere koyan köylüler 2 ay boyunca filizlenmesini bekleyecek. Çiftçilerden Sebahattin Gökçe, “Büyük sera yapmaya gücümüz yetmiyor bende burada küçük seralar yapıp hazırlık yapıyorum. Büyük bir sera olsaydı. Fidelerle geçim sağlayabilirdim belki” dedi.

Şenoba beldesinde vatandaşa 10 bin meyve fidanı hibe edildi

Şenoba beldesinde vatandaşa 10 bin meyve fidanı hibe edildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.