Şırnak’ta sınır hattında görev yapan jandarma her gün rutin kontroller yaparak sürücüleri kemer takmaları konusunda uyarıyor.

Beytüşşebap ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, gece gündüz 7/24 esasına dayalı çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap, Hakkari, Şırnak üçgenindeki sınır köylerde rutin kontroller yaparak araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları için uyarıda bulunuyor. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber trafik jandarma ekipleri aynı zamanda sürücüleri bilgilendirerek kemer takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Rutin kontrollerin yapıldığı Ayvalık köyünde ayı zamanda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan jandarma personeli, kazaların önüne geçmek can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görevi başında.