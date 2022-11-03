Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde devletin şefkat eli takdirleri topluyor. Hayata geçen proje sayesinde onlarca ailenin bütün ihtiyaçları karşılanıyor. İlçede 5 yıldır süren sıcak yemek projesi ise devam ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde devletin şefkat eli takdirleri topluyor. Hayata geçen proje sayesinde onlarca ailenin bütün ihtiyaçları karşılanıyor. İlçede 5 yıldır süren sıcak yemek projesi ise devam ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "vefa projesi" adı altında yaşlı, engelli kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen 80 ailenin temizlik işleri haftada bir kere yapılıyor. 2 yıl önce hayata geçen projeyle yüzlerce aile ve binlerce vatandaş faydalandı. Haftada bir gün 12 temizlik görevlisi gittikleri her mahallede yıkanacak evleri baştan sona temizleyip yıkıyor. Yıkanacak halı ve diğer eşyalar ise yıkamaya götürülüyor.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, projenin devam edeceğini belirtti. Devletin her zaman olduğu gibi bu günde, yarında vatandaşın yanında olacağını ifade eden Kaymakam Ülkü, "Kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç ve kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2 yıl önce bir proje hayata geçmiş bizlerde göreve başladığımız günden beri ilçemizdeki en güzel projelerden biri olan vefa projesini devam ettirmek istedik. Bu sayede herkesin hayır duasını almak bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda 5 yıl önce başlatılan sıcak yemek projesi de 50 ailemiz için sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Her gün 4 çeşit sıcak yemek ekiplerimiz tarafından evlerine kadar götürülüyor" dedi.