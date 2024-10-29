Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101’inci yılı, dev Türk bayrağı eşliğinde binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.
İlçede kutlamalar, zırhlı araç eşliğinde binlerce kişi dev ay yıldızlı bayrak açarak kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye başkanı Kamil Durmuş, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Meydanı’nda başlayan yürüyüş, kapalı spor salonunda son buldu. Program, çeşitli etkinliklerin yapılmasıyla sona erdi.
Kaynak: iha