Şırnak’ta Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği himayesinde hayata geçirilen projeyle 35 okulda kütüphane açıldı. 30 bine yakın kitap kütüphanelerde öğrencilerle buluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım ilçe genelinde 35 okulda kütüphane açtıklarını söyledi. Yıldırım, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde ilçemiz genelinde 35 okulumuzun tamamında kütüphane açıldı. Binlerce kitap öğrencilerimizle buluştu. Bu sayede öğrenciler vakitlerini daha verimli geçirmiş oluyor" dedi.

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