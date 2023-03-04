Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem sonrası memleketini terk eden vatandaşlardan bir kısmı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine sığındı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, depremzede aileleri ziyaret edip bütün ihtiyaçlarını giderdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem sonrası memleketini terk eden vatandaşlardan bir kısmı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine sığındı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, depremzede aileleri ziyaret edip bütün ihtiyaçlarını giderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bazı vatandaşlar Beytüşşebap ilçesine geldi. İlçeye gelen depremzedeleri ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz ile birlikte aileleri ziyaret etti. Vatandaşların yaralarını sarmaya çalışan Kaymakam Ülkü, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı.