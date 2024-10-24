Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde organik üretilen ancak satışında zorluk çekilen ürünler devletin verdiği yüzde 70 hibe ile markalaşırken, proje açılışı yapıldı.

Beytüşşebap ilçesinde bir çok ürün markalaşarak satışa çıkarılacak. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP ile markalaşıyoruz biriminin destekleriyle Beytadım markası açılışı yapıldı. İlçeye 20 kilometre yakın olan Başaran köyünde üreticilerin yüzde 30 devletin ise yüzde 70 desteğiyle organik ürünlerin paketlenip ambalajlandığı iş yeri açılışı yapıldı. Bölgede yetişen endemik bitkilerin yanı sıra peynir, yoğurt, ayran, kuru üzüm, kuru elma, kuru armut, süzme ve karakovan bal başta olmak üzere tahin, reçel, salça, menengiç kahvesi, ceviz, organik doğada yetişen onlarca ürün paketlenip hazırlanıp satışa çıkarılacak. Açılışa İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ve çok sayıda çiftçi katıldı. İlçe kaymakamı ve beraberindeki heyet köy ürünlerinin doğal ortamda yapıldığı iş yerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı. Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, ‘’GAP ile markalaşıyoruz projesiyle burada yüzde 70 hibeli bir projenin açılışını yapıyoruz. Burada yetişen ürünler ülkemizin dört bir yanına gönderilecek. Hem üreticimiz kazanacak hem bu firmamız kazanacak. Beytadım markası hayırlı olsun. Yüzde 70 hibe sunan GAP idaresine bir önceki dönem Valimiz Cevdet Atay’a ve şimdiki Valimiz Birol Ekici’ye yine önceki dönem Kaymakamımız Kemal Ülkü’ye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise şöyle konuştu.

‘’Beytüşşebap ilçemizde çiftçilerimizin ürettiği yöresel ürünlerin paketlenmesi ve markalaşması katma değerli ürün haline gelmesi ve değer görmesi için bir proje hayata geçti. Beytadım markası hayırlı olsun. Bölgemizde daha çok tarımsal ürünlerin üretilmesi bizleri mutlu ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimizin üretimini desteklemekteyiz. Bu çalışmayı olumlu buluyoruz. Bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum’’.