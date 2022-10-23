Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Beytüşşebap ilçesinde en son açıklanan kararname ile 5 ay önce göreve başlayan ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşın taleplerini dinliyor. Köyleri gezerek vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ülkü, köylerdeki yol, su, kanalizasyon sorunlarının yanı sıra yardıma muhtaç aileler, şehit yakınları ve köylülerin ortak sorunlarını halletmek için dinledi. Kaymakam Ülkü, "İlçemize geldiğim günden beri bütün vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinlemek, yerinde görmek için köy köy dolaşıyorum. Özellikle çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bütün köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Köylerin temel ihtiyaçları dışında okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kaymakamlığa gelip görüşmek isteyen vatandaşlarımız rahatsız olmasın diye evlerine gidiyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecektir. Halktan çok güzel tepkiler alıyoruz" dedi.