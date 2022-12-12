Pamukkale Belediyespor’un başarılı sporcusu Beytullah Sarı, 2022 yılında katıldığı müsabakalardan hiç eli boş dönmedi. Başarılı sporcu 15. altın madalyasını, Kocaeli’de yapılan U15 İller Arası Serbest Güreş Müsabakalarında kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un başarılı sporcusu Beytullah Sarı, 2022 yılında katıldığı müsabakalardan hiç eli boş dönmedi. Başarılı sporcu 15. altın madalyasını, Kocaeli’de yapılan U15 İller Arası Serbest Güreş Müsabakalarında kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan güreşte başarılı sonuçlara alınmaya devam ediliyor. Mavi-beyazlı kulübün genç sporcusu Beytullah Sarı, 2022 yılında alınmadık madalya bırakmadı. Beytullah Sarı bu yıl içinde katıldığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı olmak üzere katıldığı tüm şampiyonalarda madalya kazandı. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun birlikte organize ettiği U15 İller Arası Serbest Güreş Müsabakaları 36 kulüp ve 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Pamukkale Belediyespor adına şampiyonada güreşen Beytullah Sarı 85 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu dereceyle birlikte Beytullah Sarı, yağlı güreş ve minder güreşlerinde toplam 15. altın madalyasını kazanmış oldu.

Şampiyon güreşçi bu sezon 2 gümüş ve 4 bronz madalyası da mevcut. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’nin adının er meydanlarında da duyulması amacıyla güreş branşımızı aktif hale getirdik. Güreşçilerimiz de bu yıl adımızın sıkça duyurulmasını sağladılar. 14 yaşındaki sporcumuz Beytullah Sarı, bu sezon Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanında kazandığı altın madalyalar da dâhil olmak üzere 15 altın madalyanın sahibi oldu. Başarılarıyla hem Pamukkale’mizi hem de Denizli’mizi gururlandıran sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi.