Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen ve İl Özel İdaresi tarafından devam ettirilen çalışmaların yürütüldüğü Beytahtı Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Beytahtı Mesire alanında devam eden çalışmalar hakkında Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Teoman Yerlikaya ve teknik personellerden bilgiler alan Vali Makas, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

144 bin metrekare alan üzerinde tasarlanan Beytahtı Mesire Alanı’nda; 3 bin 750 metrelik yürüyüş yolu, 2 bin 250 metrelik bisiklet yolu, bin 200 metrelik akülü araç yolu, 98 adet piknik üniteleri ve 4 bin 700 metrelik macera parkuru yer alacak. Yine bölgede “Beysu Konakları” isimli proje çerçevesinde de 28 adet 40-60 metrekarelik bungalov evler, yürüyüş ve bisiklet yolları ile eğlence parkurlarının yer aldığı bir turistik tesis oluşturulacak.