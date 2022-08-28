Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı Köyünde, 4 yıl önce askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, defnedildiği memleketi Karaali Mahallesi’nde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı Köyünde, 4 yıl önce askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, defnedildiği memleketi Karaali Mahallesi’nde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Şehit Er Karağlı’nın şehadet yılı dolayısıyla doğum yeri olan Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde ailesi tarafından anma programı düzenlendi. Programda şehit asker için mevlid-i şerif okundu, dualar yapıldı, katılımcılara yemek ikram edildi. Programa Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege, Beyşehir Temsilcisi gazi Ahmet Taşkın, Karaali Mahallesi Muhtarı Edip Pehlivan, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinleri katıldı.

Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, 28 Ağustos 2018 tarihinde vatani görevini yaptığı esnada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi, Samanlı köyünde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüştü. Cenazesi, 29 Ağustos 2018 tarihinde Karaali Mahallesi’nde defnedilmişti.