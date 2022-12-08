Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kadın dayanışma derneği üyeleri tarafından kampüste öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kadın dayanışma derneği üyeleri tarafından kampüste öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından Ali Akkanat Kampüsü’nde bulunan fakülte ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere çorba ikramında bulunuldu. Kampüs girişinde bir araya gelen kadınlar, dersten çıkan ya da derse girecek öğrencilere çorba ikram etti. Üniversiteli öğrenciler, kendilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikten dolayı Beyşehirli kadınlara teşekkür etti.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, Beyşehirli kadınlar olarak gurbetten Beyşehir’e gelip de yükseköğrenim gören öğrencilere sıcak bir çorba ikramı yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Bir anne olarak istedik ki ailesinden uzakta okumak için ilçemize gelen öğrencilerimize bir çorba ikramı yapalım. Aile özlemini de böyle gidersinler istedik. 400 kişilik çorbamız var dağıtımını yaptığımız. Gönül isterdi ki daha fazla öğrenciye ulaşalım. Öğrencilerimiz de bu ikramımızdan çok memnun kaldı, dua edenler var, teşekkürlerini iletiyorlar. İnşallah dernek olarak daha önümüzde düzenlemeyi planladığımız çok etkinlikler var. Sürpriz olsun isterseniz. Ama hepsi güzel etkinlikler olacak, birlik ve beraberlik içerisinde düzenleyeceğimiz etkinlikler olacak diyebiliriz. Bu etkinliğimize destek veren hayırseverlerimize ve emeği geçen kadınlarımıza ve aramızda gönüllü olarak bulunan erkek kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Derneğin erkek gönüllülerinden Ümit Gülol da, Beyşehirli kadınlara böylesine anlamlı bir etkinlikte yer aldıklarından dolayı teşekkür ederek, “Dernek başkanımıza ve kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz dernek gönüllüleri de her zaman bu tür etkinliklerde de yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Maşallah derneğimizin kuruluşu daha yeni ama kısa sürede Beyşehir’in en aktif sivil toplum kuruluşlarından birisi haline geldiler. Hiç boş durmuyorlar. Yeni projeler, fikirler var inşallah. Yenilerinin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Kadınlarımıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah” ifadelerine yer verdi.