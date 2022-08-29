Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya’nın Beyşehir ilçesinde “Sağlıklı Hayat Merkezi” açılması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulacak sağlık hizmet çeşitliliği sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya’nın Beyşehir ilçesinde “Sağlıklı Hayat Merkezi” açılması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulacak sağlık hizmet çeşitliliği sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyşehir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Koç, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret ederek sağlık çalışanları ile sohbet etti. Mehmet Koç, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün konuşlandığı hizmet binası içerisinde Sağlıklı Hayat Merkezi açılması için yaptıkları çalışmaya değinerek, “İçerisinde; beslenme, çocuk gelişim danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, çocuk ve ergen sağlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi, kadın ve üreme sağlığı, sigara bırakma danışmanlığı gibi birimlerin yer aldığı bu sağlık tesisimiz sunacağı imkanlarla Beyşehirli vatandaşlarımızın her türlü derdine derman olmaya çalışacak” dedi.

Koç, Beyşehir ziyaretinin ardından Derebucak ilçesinde de incelemelerde bulundu. İlçe Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Koç, görev başında olan sağlık çalışanları ile ilçede yürütülen sağlık alanındaki çalışmalara yönelik istişarede bulundu. Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk bir araya gelen Koç, Derebucak ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesinin ihalesinin en kısa sürede yapılacağını belirterek, hastanenin geçici olarak hizmet sunduğu binadan inşaatın tamamlanması ile birlikte kendi binasına taşınacağını sözlerine ekledi.