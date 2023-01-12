Konya’nın Beyşehir ilçesinde eksikleri yılsonu itibariyle tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak yüzme eğitimleri verilmeye başlandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde eksikleri yılsonu itibariyle tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak yüzme eğitimleri verilmeye başlandı.

Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, yaptığı açıklamada, Beyşehir’e kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle ilçe halkının hizmetine açıldığını söyledi. Yağcıoğlu, “Havuzumuzda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerimize yüzme eğitimlerine başlamış bulunuyoruz” dedi.

Havuzda 1’i bayan 1’i erkek iki antrenör, yine 1’i bayan 1’i erkek 2 cankurtaran olmak üzere toplam 4 personelle hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Yağcıoğlu, ilerleyen süreçte lise öğrencileri ile 18 yaş üstü vatandaşların da bu tür eğitim ve yüzme faaliyetlerinden istifade etmeye başlayacağını aktardı. Beyşehir’de Bakanlığın projesi çerçevesinde ilk etapta 7-14 yaş grubu aralığına yüzme eğitimleri verilmeye başlandığını vurgulayan Yağcıoğlu, “Bu anlamda geçen hafta itibariyle tüm okullarımıza duyurularımızı yaptık. 7-14 yaş grubu 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerimizin kayıtlarını oluşturduk. İnanılmaz bir yoğunluk olduğunu gördük. Yaklaşık 2 bin 300’e yakın öğrencimiz listemize kayıt oldu” dedi.

Yağcıoğlu, tesislerde biri alıştırma ya da çocuk havuzu olarak nitelendirilen diğeri 1 metre 65 santim derinliğe sahip ısıtma sistemiyle ısıtılan 2 havuza sahip olduklarını belirterek, 2016 yılından bu yana yapım aşamasında olan kompleksin geride kalan 2022 yılı sonu itibariyle tespit edilen eksikliklerinin giderilerek vatandaşların kullanımına açılmasının sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.