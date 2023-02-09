Konya’nın Beyşehir ilçesinde Hatay’dan sonra Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzedeler için de yardım malzemesi gönderildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Hatay’dan sonra Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzedeler için de yardım malzemesi gönderildi.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan, Beyşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin destek verdiği yardım kampanyası devam ediyor. Beyşehir’de toplanan 6 tır dolusu yardım malzemesi deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’a gönderilmişti. Yardım kampanyasında Beyşehirliler depremzedelere olan desteği hız kesmedi. 1 tır ve 3 kamyon dolusu toplanan yardım malzemesi bu kez de deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş iline gönderildi. Yardım malzemesini taşıyan araçlar anıt alanındaki yardım toplama yerinden İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yaptırılan duanın ardından hareket etti.

Öte yandan, Beyşehir’de depremzedeler için başlatılan nakdi yardım kampanyası da devam ediyor. Yardımlarını nakit olarak yapmak isteyen vatandaşlar için Anıt alanında kurulan çadırda görevliler faaliyetlerini yürütüyor. Nakit yardımda bulunan vatandaşlara bu yardımlarının karşılığında makbuz da veriliyor. Beyşehir’de ilk gün toplanan nakit yardım miktarının 150 bin liraya ulaştığı, kampanyanın ise devam ettiği belirtildi.