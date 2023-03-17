Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Beyşehir’den afetzede besicilere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde yem yüklenen 3. tır da ilçe merkezinden yola çıktı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bitki Koruma Ürünleri bayilerinin iş birliği ile deprem bölgesinde yaşayan besicilere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, bugüne kadar Konya olarak deprem bölgesindeki besicilerin ihtiyacını karşılamak üzere bin 200 ton civarında yem desteğinde bulunulduğunu belirterek, “Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla da bugün 3’üncü tırımız yola çıkıyor. Deprem bölgesine yaklaşık 80 tonluk bir yem desteğimiz oldu. Ziraat Odası Başkanlığımıza, tüm üreticilerimize, bitki koruma ürünleri bayilerimize, Beyşehir’deki tarım sektörünün tüm paydaşlarına bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yardımlar devam etmeli”

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ise, Türkiye’de geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak, “Bu acılar tabi kolay kolay bitmez. Ama nasıl biter, nasıl azalır? Bu acılar paylaştıkça, yardımlaştıkça biter, azalır. Sağ olsun Tarım İlçe Müdürümüzle beraber yem yüklü bir aracımızı daha çiftçilerimizin de büyük desteği ve gayretiyle gönderiyoruz. İnşallah, bu yardımların devamını diliyoruz. O yönde gayretlerimiz de söz konusu. Çünkü o bölgede ihtiyaçlar kolay kolay bitmez. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.