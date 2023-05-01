Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarihi Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi’ni geride kalan Ramazan ayında 27 bin 224 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Müftülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Konya’da en çok ziyaretçi çeken ibadethaneler arasında üst sıralarda yer alan ve dünya kültür mirası geçici listesinde bulunan Beyşehir Gölü kenarındaki Eşrefoğlu Camisi’ni Ramazan ayında da çok sayıda yerli ve yabancı kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, Ramazan ayında tarihi camiyi 27 bin 224 kişinin ziyaret ettiğinin kayıtlara geçtiği vurgulanarak, “Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü olarak kabul edilen İlçemizdeki 723 yıllık Eşrefoğlu Camisi’nde yerleştirilen dijital ölçüm cihazı ile yapılan ölçümde Ramazan ayında 27.224 kişinin ziyaret ettiği belirlenmiştir. ’Çivisiz cami’ olarak da bilinen tarihi mekanın aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü camimizin farklı yönleri ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi de gelen ziyaretçi sayısı, bununla alakalı da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Beyşehir Müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfımız, Beyşehirimizde bulunan Turizm fakültemiz tarafından camimize dijital ölçüm cihazı yerleştirilmiştir. Bu ölçüm cihazı ile camiye gelenlerin sayısının aylık, haftalık, günlük olarak ölçülmektedir” denildi.