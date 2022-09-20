Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından maddi imkandan yoksun ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından maddi imkandan yoksun ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, odanın her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunduğunu söyledi. Akbıyık, "Bölgemizde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmek üzere Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze alışveriş kuponlarını teslim ettik. Bu kuponlarla öğrencilerimiz kendi ihtiyaçlarına göre kırtasiye, giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını temin edebilecektir. Oda olarak tüm öğrencilerimi ve eğitim camiamızda görev yapan öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Alışveriş kuponlarını Akbıyık’tan teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, TOBB ve Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.