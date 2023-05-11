Konya’da, aralarında Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünün de yer aldığı Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm orman işletme müdürlüklerinde görev yapan orman yangın işçilerine, arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen iş başı ve yangınla mücadele eğitimleri tamamlandı.

Orman Koruma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi. Konya Orman Bölge Müdürlüğü iş başı eğitiminde; yangın organizasyonu, orman yangınları ve müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesinin ardından, arazöz ekipmanlarının doğru ve seri kullanımı uygulamalı yaptırılarak anlatıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Konya Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın için riskli sezonda vatandaşların orman yangınları konusunda hassasiyet göstermelerinin beklendiği ifade edilerek, "Herhangi bir yangın ve duman gördüklerinde vatandaşlarımızın ‘Alo 112’ yangın ihbar hattına bildirmelerini talep ediyoruz" denildi.