Konya’nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere farklı ürünlerin yetiştirilebildiği yaz sera desteği sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tarafından hazırlanan “KOP ile yaz seraları gelişiyor” projesi çerçevesinde sera destekleri devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurum tarafından hazırlanan “KOP ile yaz seraları gelişiyor” projesi çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren 15 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli 525 metrekare alandan oluşan sera kurulumunun yapılmakta olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve beraberindeki teknik personelin 11 farklı mahallede yürütülen sera çalışmalarını yerinde incelediği ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Projemizin amacı; bölgemizde seracılığı geliştirmek ve çiftçi ailelerinin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Bunun yanında serada sebze üretimini bölge çiftçilerine benimsetmek ve küçük arazi sahibi çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunmaktır.”