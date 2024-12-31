Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetimler 2024 yılının son günlerinde de devam etti.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekiplerinin denetimleri yıl boyunca hız kesmedi. Denetim ve kontroller yılsonu yaklaşırken de sürdü. Ekipler, deniz ve tatlı su balığı ticaretinin yapıldığı perakende satış iş yerleri ile balık işleme tesisleri, göl kıyısındaki balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetim yaptı. Denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, ilçede bulunan göletler ile Beyşehir Gölü’ndeki su ürünleri denetimlerinin mesai mefhumu gözetilmeksizin devam etmekte olduğu belirtilerek, tatlı su avcılığında boy tahditlerine bir kez daha uyulması uyarısında bulunuldu. Açıklamanın devamında, sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 santim olan boy yasağının tatlı su kefali için ise 20 santim olduğu hatırlatılarak, bu boyların altında av yapılmasının cezai müeyyide uygulanmasını gerektirdiği kaydedildi.