Konya’nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvan sahibi besicilere yürütülen şap aşı kampanyasında son tarihin 17 Kasım 2024 olduğu hatırlatıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir’de yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kampanya kapsamında ilçe genelinde bulunan büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, “Özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara sebep olan şap hastalığı ile etkin mücadele için önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısı bu yıl 3’e çıkarılmıştır” hatırlatmasında bulunuldu.

Açıklamanın devamında; şap aşısının hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevk işlemleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburi olduğu belirtilerek, besicilere şu uyarıda bulunuldu: “Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 17 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek olan şap aşılama kampanyasında hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız” ifadeleri kullanıldı.