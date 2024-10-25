Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen sonbahar dönemi şap hastalığı aşı kampanyasında sona doğru yaklaşıldığı belirtilerek besiciler uyarıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beyşehir’de sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının devam ettiği hatırlatıldı. Bu çerçevede ilçe genelindeki büyükbaş hayvanlara yönelik yürütülen şap aşılama faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, kampanyanın 17 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt üretiminde ciddi kayıplara sebep olan şap hastalığı ile mücadelede aşılamanın gerekliliğine vurgu yapılarak, “Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısı bu yıl 3’e çıkarılmıştır. Şap aşısı, hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 17 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek olan şap aşılama kampanyasında besicilerimizi hayvanlarının aşılarını yaptırmayı unutmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz” denildi.