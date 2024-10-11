Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına maymun çiçeği hastalığından korunmanın yolları anlatıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şeyma Çiftçi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde yeniden uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edilen maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hastalığın erken tanınması, hastalıktan korunma önlenmelerin alınmasının sağlanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda katılımcılara hastalığın tanımı, mikrobiyolojisi, epidemiyolojisi, bulaş yolları, belirti ve bulguları, vaka tanımları, tanısı, tedavisi ve aşısı ile ilgili konularda bilgiler aktarıldı. Sunumunda, ülkemizde 2024 yılında henüz maymun çiçeği vakasının görülmediğinin de altını çizen Uz. Dr. Çiftçi, şüpheli bir hasta başvurusu olması veya vakası ile karşılaşılması halinde yapılacak olanlara ilişkin de ayrıntılara yer verdi.

Çiftçi, ‘‘Maymun Çiçeği virüsü şüpheli bir hasta başvurduğunda veya ihtimal bir vaka ile karşılaşılması durumunda; standart enfeksiyon kontrol önlemleri tam olarak uygulanmalı ve el hijyenine maksimum özen gösterilmelidir. İhtimal vaka tanımına uyan hastaya cerrahi maske takmalı; sağlık çalışanı da N95 solunum maskesi, gözlük veya siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPox Rehberi bizim için önemli bir yol göstericidir."

MPox aşılamasından da söz eden Dr. Çiftçi, şöyle devam etti: "Çiçek hastalığına karşı aşının rutin uygulandığı dönemde çiçek aşısıyla aşılananlarda, çiçek aşısının Maymun Çiçeğini önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu gözlemsel birkaç çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu nedenle daha önce çiçek aşısı olanlar hastalığı daha hafif geçirebilir ya da hastalıktan korunabilirler. Çiçek hastalığına karşı önceden aşı yapıldığının göstergesi olarak ön kolun üst kısmındaki aşı izi kabul edilebilir."

Dr.Çiftçi, Maymun Çiçeği ( MPox ) hastalığı düşük mortalite ile seyreden bir hastalıktır. Önemli klinik bulguları arasında; ateş, lenfadenopati ( lenf bezlerinin şişerek büyümesi ) ve deride döküntü yer almaktadır. Atipik bir seyir gösterebilen, kendini sınırlayabilen bir hastalık olmasının yanı sıra son 3 hafta içerisinde gerçekleşmiş şüpheli cinsel ilişki öyküsü olanlarda özellikle anogenital bölgeye yerleşmiş lezyonlarda Maymun Çiçeği enfeksiyonunun akılda bulunması önemlidir. Salgının önlenmesi için hastalığın tanınması, erken teşhisi, izolasyon önlemlerine uyum ve hastalığın bildirimi bilhassa önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.